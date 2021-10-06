Son dakika haberleri! Nijerya'da yılda 90 bin kişi odun dumanından ölüyor - Haberler
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Son dakika haberleri! Nijerya'da yılda 90 bin kişi odun dumanından ölüyor

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Nijerya'da yılda 90 bin kişi odun dumanından ölüyor

Son dakika haberine göre Nijerya'da yemek pişirmek veya ısınmak için yakılan odunların dumanından ve odundan kaynaklanan diğer komplikasyonlardan yılda en az 90 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'da yemek pişirmek veya ısınmak için yakılan odunların dumanından ve odundan kaynaklanan diğer komplikasyonlardan yılda en az 90 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çevreden sorumlu Devlet Bakanı Sharon İkeazor, başkent Abuja'da düzenlenen "Nijerya'da Herkes İçin Temiz Pişirme Enerjisi" forumunda yaptığı açıklamada, ülkede odun dumanın insanların sağlığı ve güvenliğini tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.

Ülke nüfusunun yüzde 70'inin yemek pişirme ve ısınma için enerji ihtiyaçlarını karşılamada hala yalnızca oduna bağlı olduğunu kaydeden İkeazor, bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

İkeazor, ülkede başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere 90 binden fazla kişinin her yıl odun dumanı ve yakacak odundan kaynaklanan diğer komplikasyonlardan öldüğünü bildirdi.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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