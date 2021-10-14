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Son dakika haberleri! Nijerya'da 76 silahlı çete üyesi yakalandı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Nijerya'da 76 silahlı çete üyesi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın, terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 76 kişi yakalandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın, terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 76 kişi yakalandı.

Borno Eyaleti Polis Komiseri Umar Abdu, basına yaptığı açıklamada, güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında eyaletin Chibok, Jere, Konduga ve Mafa bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 76 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Abdu, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da, 2008'de çobanlar ve çiftçilerin çatışmalarıyla başlayan şiddet olayları, 2015'ten itibaren rehin alma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede son 3 ayda silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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