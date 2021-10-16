Son dakika haberleri... Nijerya'da 250 silahlı çete üyesi öldürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Nijerya'da 250 silahlı çete üyesi öldürüldü

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Nijerya'da 250 silahlı çete üyesi öldürüldü

Son dakika haberler... Nijerya'da silahlı çetelerle mücadele kapsamında geçen ay ülkenin kuzey bölgesinde iletişim hatlarının kesilmesinin ardından en az 250 çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya'da silahlı çetelerle mücadele kapsamında geçen ay ülkenin kuzey bölgesinde iletişim hatlarının kesilmesinin ardından en az 250 çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Lucky İrabor, yaptığı açıklamada, silahlı çetelerle mücadele kapsamında geçen ay Zamfara, Katsina ve Niger eyaletlerinde tüm iletişim hatlarının kesildiğini belirtti.

İrabor, bu bölgede en az 250 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, 600'den fazla çete üyesinin de yakalandığını kaydetti.

Nijerya ordusu, silahlı kişilere yönelik başlattığı operasyonlarda 3 Eylül'de Zamfara Katsina ve Niger eyaletlerindeki tüm iletişim hatlarını kesmişti.

Bölgeler, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Derya Tuna Burak Sergen Okan Bayülgen Mustafa Keser
Spor Muslera Burak Yılmaz Stefan Kuntz Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Nijerya'da 250 silahlı çete üyesi öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 03:42:13. #1.17#