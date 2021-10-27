Son dakika haberleri: Niğde'de traktörle patates sökme makinesi arasında sıkışan kişi öldü
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Niğde'de traktörle patates sökme makinesi arasında kalan kişi yaşamını yitirdi.
ÇİFTLİK, NİĞDE (AA) - Niğde'de traktörle patates sökme makinesi arasında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Çiftlik ilçesi Bozköy beldesindeki tarlasında patates söken Mustafa Altıparmak (51), traktörle patates sökme makinesinin arasına düşerek sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, Altıparmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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