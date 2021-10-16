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Son dakika haberleri! Myanmar'da askeri yönetim ASEAN zirvesine davet edilmedi

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Myanmar'da askeri yönetim ASEAN zirvesine davet edilmedi

Son dakika haberine göre KUALA Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) temsilcileri, Myanmar'da darbeyle yönetimi ele geçiren General Min Aung Hlaing'ın, örgütün bu yılki zirvesine katılmasına izin vermeyerek siyasi olmayan bir temsilcinin davet edileceğini açıkladı.

KUALA Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) temsilcileri, Myanmar'da darbeyle yönetimi ele geçiren General Min Aung Hlaing'ın, örgütün bu yılki zirvesine katılmasına izin vermeyerek siyasi olmayan bir temsilcinin davet edileceğini açıkladı.

Güneydoğu Asya ülke temsilcileri, Myanmar'daki askeri cunta yönetiminin 26-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek zirveye katılma durumunu dün yapılan toplantıda görüştü.

ASEAN'ın dönem başkanı Brunei'den bugün yapılan açıklamada, zirveye Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing yerine siyasi olmayan bir temsilci davet edileceği belirtildi.

Min Aung Hlaing'in gerçekleştirilecek zirveye katılımına izin vermenin Myanmar'daki askeri yönetimin tanınması anlamına gelebileceğinden endişe ediliyor.

ASEAN, üye devlet Myanmar'da bin 100'den fazla sivilin ölümü ve devrik sivil lider Aung San Suu Çii de dahil olmak üzere çok sayıda siyasetçinin tutuklu kalması nedeniyle yoğun uluslararası baskı altında bulunuyor.

Temsilciler, Myanmar'daki siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un, gözaltındaki devrik lider Aung San Suu Çii ile görüşmesine izin verilmemesi üzerine acil toplanma kararı aldı.

Ağustos ayında krizde ara buluculuk yapmak üzere atanan Yusuf, Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşemeyeceği söylendikten sonra, bu hafta Myanmar'a yapacağı ziyareti aniden iptal etti.

Brunei'den yapılan açıklamada, Yusuf'un ilgili tüm taraflara erişiminin olması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, gölge hükümet olarak tanımlanan siyasi muhalefetin Ulusal Birlik Hükümeti üyelerinin zirveye katılmak istedikleri belirtildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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