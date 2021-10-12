Son dakika haberleri: Muş'ta çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Muş'ta çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Muş'ta çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Muş'un Varto ilçesinde ruhsatsız silahlar ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve şarjör ele geçirildi.

MUŞ (AA) - Muş'un Varto ilçesinde ruhsatsız silahlar ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve şarjör ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-8 Ekim tarihlerinde Varto'da operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 8 kalaşnikof şarjörü, 448 kalaşnikof fişeği, 42 keskin nişancı tüfeği fişeği ve av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri
Husumetlisinden kaçarken sırtından vurulmuştu! Olay anının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Husumetlisinden kaçarken sırtından vurulmuştu! Olay anının kamera görüntüleri ortaya çıktı

 Nişan töreninde yüksek ses nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti, 1 kişi hayatını kaybetti

Nişan töreninde yüksek ses nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti, 1 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nihal Yalçın Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Stefan Kuntz Sergen Yalçın Ali Palabıyık Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Muş'ta çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 12:12:01. #1.12#