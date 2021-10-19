Son dakika haberleri | Muş'ta 112'ye asılsız ihbarda bulunan 10 kişiye ceza

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta, 8 ay önce hizmete giren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 400 bine yakın ihbardan 330 bini asılsız çıktı. Araştırmalarda asılsız ihbarda bulunduğu belirlenen 10 kişi hakkında inceleme başlatıldı. 10 kişiye 512 TL'den toplam 5 bin 120 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Muş'ta 10 Şubat 2021'de hizmet vermeye başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaklaşık 8 ayda 400 bin ihbar geldi. Gelen ihbarların 70 bini doğru çıkarken, 330 bini asılsız olarak kayıtlara geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Mergen, "Bünyemizde 6 tane kurum bulunmaktadır. Kurumumuza günlük yaklaşık 2 bin çağrı gelmektedir. Bunların yüzde 85'i asılsız, vakaya dönüşmeyen çağrılardır. Yüzde 15'i ise asıllı, vakaya dönüşen çağrılardır. 10 Şubat itibarıyla günümüze kadar gelen çağrı sayısı ortalama 380-400 bin civarındadır. Bunların 60-70 bini asıllı vakaya dönüşen çağrılardır. Diğerleri ise asılsız vakaya dönüşen çağrılardan oluşmaktadır" dedi.