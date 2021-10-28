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Son dakika haberleri | Muş polisi huzur ve güven için gece gündüz sokaklarda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Muş polisi huzur ve güven için gece gündüz sokaklarda

Son dakika haber... Muş İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece-gündüz sokaklarda denetimlerini sürdürerek suçlulara göz açtırmıyor.

MUŞ (İHA) - Muş İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece-gündüz sokaklarda denetimlerini sürdürerek suçlulara göz açtırmıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençlerin suça sürüklenmemesi, suç ve suç unsurlarının yakalanması, tesis edilen huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla insansız hava aracı ve özel harekat polisinin de desteği ile narkotik, terör, asayiş, düzensiz göçmen ve kaçakçılık uygulamalarına devam ediyor. Timler halinde cadde, sokak, mezarlık, metruk bina, park-bahçe, okul ve çevrelerinde denetim yapan ekipler, dosta güven, suçlulara korku salıyor. - MUŞ

Son dakika haberleri | Muş polisi huzur ve güven için gece gündüz sokaklarda

Son dakika haberleri | Muş polisi huzur ve güven için gece gündüz sokaklarda

Son dakika haberleri | Muş polisi huzur ve güven için gece gündüz sokaklarda

Son dakika haberleri | Muş polisi huzur ve güven için gece gündüz sokaklarda

Son dakika haberleri | Muş polisi huzur ve güven için gece gündüz sokaklarda

Son dakika haberleri | Muş polisi huzur ve güven için gece gündüz sokaklarda

Son dakika haberleri | Muş polisi huzur ve güven için gece gündüz sokaklarda

Son dakika haberleri | Muş polisi huzur ve güven için gece gündüz sokaklarda

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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