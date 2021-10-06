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Son dakika haber | Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

Son dakika haberler: Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor Ormanlık alan alev alev yandı Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

MUĞLA (İHA) - Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Ormanlık alan alev alev yandı

MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Ataköy Sıradere mevkiindeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere karadan müdahalede bulundu. Sabah saatleri itibariyle yangına 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer ile karadan, 3 uçak ve 16 helikopterle havadan müdahale sürüyor.

Son dakika haber | Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haber | Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haber | Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haber | Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - Haberler
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