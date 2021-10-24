Son dakika haberleri! MSB: Saldırı girişimindeki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haberleri! MSB: Saldırı girişimindeki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! MSB: Saldırı girişimindeki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimindeki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimindeki 5 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 5 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Barış Pınarı bölgesinde PKKYPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi

 MSB, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKKYPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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