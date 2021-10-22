Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Teröre ve teröriste geçit yok. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece bölgede 9 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu."

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri
MSB, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKKYPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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