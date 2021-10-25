Son dakika haberi: Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haberi: Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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