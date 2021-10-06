Son dakika haberleri: MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile 4 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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