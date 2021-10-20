Son dakika haberleri: MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan' operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan' operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 Pkk'lı teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri