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Son dakika haberleri: MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan' operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan' operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 Pkk'lı teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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