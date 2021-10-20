Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Özer, AK Parti'de düzenlenen istişare toplantısına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ak Parti milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Bakan Özer, AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığındaki istişare toplantısına katıldı.

MKYK üyeleri ile milletvekillerine yüz yüze eğitim süreci ve eğitimde son 20 yılda yaşanan gelişmeleri anlatan Özer, milletvekillerin görüşlerini dinledikten sonra sorularını da yanıtladı.