Son dakika haberleri: Mersin'deki şehit yakınları Çanakkale'yi ziyaret edecek

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşı'nda şehit olan askerlerin Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan yakınları için gezi programı düzenlendi.

Mersin Üniversitesince (MEÜ) başlatılan "Çanakkale Şehidi Torunu Çanakkale'de Atasıyla Buluşuyor" projesi kapsamındaki geziye katılacak 30 şehit yakını için Silifke Meslek Yüksekokulu'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan proje koordinatörü Koray Gidirişlioğlu, "Mersin'den Çanakkale'ye giden ve orada şehit olan 1250 şehidimiz var. Bizler de şehitlerimizin Silifke'deki torunlarına ulaştık. Şehit torunlarımızdan 30'unu Çanakkale'ye götürüp dedeleriyle buluşturacağız." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcıları taşıyan otobüsler Çanakkale'ye uğurlandı.

Uğurlama programına Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok da katıldı.

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