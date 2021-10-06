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Son dakika haberleri! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberler: Mersin'in Tarsus ve Erdemli ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ve Erdemli ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, uyuşturucu madde satışı yapıldığı istihbaratı alınan adreslere operasyon düzenlendi.

Ekiplerin adreslerdeki aramasında 510 gram esrar, 150 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, 3 bin 840 paket gümrük kaçağı sigara ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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