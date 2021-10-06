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Son dakika haberleri: Mersin'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi... Mersin'in Erdemli ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 2 şüpheli, çok miktarda uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ile birlikte yakalandı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 2 şüpheli, çok miktarda uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda, 510 gram kubar esrar, 150 gram bonzai, 3 bin 840 adet gümrük kaçağı sigara, 2 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi. - MERSİN

Son dakika haberleri: Mersin'de uyuşturucu operasyonu

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