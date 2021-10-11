Son dakika haberleri... Mersin'de jandarma personeli kan bağışında bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Mersin'de jandarma personeli kan bağışında bulundu

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Mersin'de jandarma personeli kan bağışında bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen kan bağışı kampanyasında 188 ünite kan toplandı.

MERSİN (AA) - Mersin İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen kan bağışı kampanyasında 188 ünite kan toplandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma binasında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında, 188 ünite kan toplandı. Ayrıca, 92 jandarma personeli de kök hücre bağışçısı adayı oldu.

Türk Kızılay Mersin Kan Bağışı Merkezi görevlileri, düzenli kan bağışı yapan jandarma personeline madalya verildi.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Deniz Kubilay Aka Demet Akalın Amelia Hamlin
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Aykut Kocaman Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Mersin'de jandarma personeli kan bağışında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 15:00:20. #1.17#