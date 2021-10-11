Son dakika haberleri... Mersin'de jandarma personeli kan bağışında bulundu

MERSİN (AA) - Mersin İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen kan bağışı kampanyasında 188 ünite kan toplandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma binasında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında, 188 ünite kan toplandı. Ayrıca, 92 jandarma personeli de kök hücre bağışçısı adayı oldu.

Türk Kızılay Mersin Kan Bağışı Merkezi görevlileri, düzenli kan bağışı yapan jandarma personeline madalya verildi.