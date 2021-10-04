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Son dakika haberleri: Mersin'de 2.5 ayda 58 terör şüphelisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'de 2.5 ayda 58 terör şüphelisi yakalandı Aile görüşmeleri sonucu ikna edilen 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu Mersin'de son 2.5 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, 58 terör şüphelisi gözaltına alınırken, bunlardan 12'si tutuklandı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de 2.5 ayda 58 terör şüphelisi yakalandı

Aile görüşmeleri sonucu ikna edilen 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

MERSİN - Mersin'de son 2.5 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, 58 terör şüphelisi gözaltına alınırken, bunlardan 12'si tutuklandı. Aynı dönemde, aile görüşmeleri sonucu ikna edilen 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Temmuz-1 Ekim 2021 tarihleri arasında PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ ve MKP terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 30'u 'adli kontrol' kapsamında, 16 şüpheli ise mahkeme ve savcılıkça serbest bırakıldı.

Aynı dönemde, Irak ve Suriye'deki PKK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yönelik aile görüşmeleri neticesinde ikna edilen 2 örgüt mensubunun ise güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Bunlardan sonuncusu, örgütün kırsal alanına 2014 yılında katılım sağlayan Ş.Ü. isimli örgüt mensubu oldu. Ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde, Ş.Ü. isimli örgüt mensubu, Irak'ın Fiş Habur sınır kapısından önce KDP güçlerine, 19 Eylül tarihinde ise Habur sınır kapısından Türk güvenlik güçlerine teslim oldu.

Son dakika haberleri: Mersin'de 2.5 ayda 58 terör şüphelisi yakalandı

Son dakika haberleri: Mersin'de 2.5 ayda 58 terör şüphelisi yakalandı

Son dakika haberleri: Mersin'de 2.5 ayda 58 terör şüphelisi yakalandı

Son dakika haberleri: Mersin'de 2.5 ayda 58 terör şüphelisi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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