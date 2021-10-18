Son dakika haberleri! Menteşe'de çıkan orman yangını söndürüldü
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Menteşe ilçesinde çıkan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Menteşe ilçesinde çıkan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Turnalı Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Yapılan müdahale sonucu söndürülen yangında, yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tespit edildi.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri