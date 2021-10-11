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Son dakika haberleri: Maske uyarısı sırasında Cumhurbaşkanına hakaret eden kişiye dava

AA / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Maske uyarısı sırasında Cumhurbaşkanına hakaret eden kişiye dava

Gelen son dakika haberine göre Maske takmayan kız arkadaşını polisin uyarması üzerine çıkan tartışmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen kişi hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Maske takmayan kız arkadaşını polisin uyarması üzerine çıkan tartışmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen kişi hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekiplerin 25 Şubat'ta Üsküdar Kaymakamlığı giriş noktasında görevlerini yaptığı sırada bir vatandaşın yanlarına gelerek maske takmayan şahısların olduğunu söylediği anlatıldı.

Bunun üzerine polis ekiplerinin maskesi olmayan bir kadını uyardığı ve idari yaptırım uygulanacağını bildirdiği aktarılan iddianamede, bu nedenle taraflar arasında münakaşa yaşandığı, bu sırada M.K'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler söylediğinin tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen M.K, Üsküdar Kaymakamlığı önünde bulunduğu sırada kolluk kuvvetlerinin kendisini çağırdığını, maskesinin takılı olduğunu ancak yanında bulunan kız arkadaşının yüzünü yıkamak için maskesini bir anlık çıkardığını belirterek, polis ekiplerinin kendilerine cezai işlem uygulayacağını söylemesi üzerine oradaki diğer maskesiz kişileri göstererek onlara da cezai işlem uygulanmasını istediğini kaydetti.

M.K. ekiplerin kimliğini istemesi üzerine bağırdığını ve kız arkadaşını arkasına aldığını, bu sırada aralarında münakaşa yaşandığını, Cumhurbaşkanına hakarette bulunmadığını ifade ederek, suçlamayı kabul etmedi.

Sanığın münakaşa sırasında sarf ettiği sözlerin Cumhurbaşkanını tahkir kastı ile söylediği ve alenen hakarette bulunduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, sanık M.K'nin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık M.K. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

AA / Filiz Kınık Öz - Son Dakika Haberleri
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