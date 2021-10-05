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Son dakika haberleri: Mantar toplarken kaybolan vatandaşı jandarma ve AFAD ekipleri buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Mantar toplarken kaybolan vatandaşı jandarma ve AFAD ekipleri buldu

Son dakika haber: Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan vatandaş, jandarma ve AFAD ekiplerinin aramaları sonucunda bulundu.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan vatandaş, jandarma ve Afad ekiplerinin aramaları sonucunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Zorkun Yaylası'nda ikamet eden 62 yaşındaki A.Ç. ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Ormanlık alanda yolunu kaybeden yaşlı adam gece saatlerine kadar ağaçların arasında çıkış yolu bulmaya çalıştı. A.Ç.'nin geri dönmemesi üzerine meraklanan yakınları kendi imkanlarıyla aramaya koyuldu. Aramaların sonuçsuz kalması üzerine A.Ç.'nin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Jandarma, köy korucuları, AFAD ve vatandaşların araması ile şahıs gece saatlerinde ormanlık alanda bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan adam ailesine teslim edildi. - OSMANİYE

Son dakika haberleri: Mantar toplarken kaybolan vatandaşı jandarma ve AFAD ekipleri buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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