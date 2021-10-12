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Son dakika haberleri: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı

Son dakika haber... Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirildi, Afganistan uyruklu 2 kişi tutuklandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirildi, Afganistan uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik Yunusemre ilçesinde belirlenen 2 ikamete operasyon düzenledi.

Aramada 395,67 gram esrar, 7,65 gram metamfetamin ve 127 ekstazi hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1700 lira ele geçirdi. Afganistan uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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