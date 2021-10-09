Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberler: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yunusemre ilçesinde bulunan bir eve düzenlenen baskında 23 parça halinde 14,7 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 5 parça halinde 11,96 gram metamfetamin maddesi, 20 adet sentetik ecza, 3 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs adliyeye sevk edilirken 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
5. kattan düşerek ölen trans bireyin sevgilisi: Bir anda pencereye koştu

5. kattan düşerek ölen trans bireyin sevgilisi: Bir anda pencereye koştu

 5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi olay gecesini anlattı: Uyuşturucu etkisindeydik

5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi olay gecesini anlattı: Uyuşturucu etkisindeydik

 İskenderun Limanı'nda nar ekşisi şişelerinden uyuşturucu çıktı

İskenderun Limanı'nda nar ekşisi şişelerinden uyuşturucu çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergen Yalçın Engin Altay Mustafa Şentop Vladimir Putin Necmettin Erbakan
Magazin Pınar Deniz Aleyna Tilki
Spor Stefan Kuntz Aykut Kocaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Meral Akşener Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 01:35:04. #1.12#