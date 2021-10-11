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Son dakika haberleri! Manisa'da minibüs kaza yaptı, 2 çocuk yaralandı

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Manisa'da minibüs kaza yaptı, 2 çocuk yaralandı

Son dakika haber... Manisa'nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

AHMETLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Gökkaya Mahallesi E-96 kara yolunda, İzmir istikametine giden Ali Ç. (49) idaresindeki 45 ABF 101 minübüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki üzüm bağına girdi.

Minibüste bulunan Sami Emre Çatalbaş (15) ile Yahya İlkdoğan (14) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
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