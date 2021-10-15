Son dakika haberleri | Manisa'da durdurulan otomobilde polis rozeti ve silah ele geçirildi - Haberler
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Son dakika haberleri | Manisa'da durdurulan otomobilde polis rozeti ve silah ele geçirildi

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Manisa'da durdurulan otomobilde polis rozeti ve silah ele geçirildi

Son dakika habere göre Manisa'da Şehzadeler ilçesinde polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde polis rozeti ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

MANİSA (AA) - Manisa'da Şehzadeler ilçesinde polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde polis rozeti ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Turgutlu kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Polis ekiplerince otomobil ve şüpheli üzerinde yapılan aramada polis rozeti, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait bir kutu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli G.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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