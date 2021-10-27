Son dakika haberleri: Manisa'da bir lokantada çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Son dakika haberleri: Manisa'da bir lokantada çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Manisa'da bir lokantada çıkan yangın hasara neden oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'da bir lokantada yağın alev alması sonucu yangın çıktı.

MANİSA (AA) - Manisa'da bir lokantada yağın alev alması sonucu yangın çıktı.

Şehzadeler İlçesi 8 Eylül Caddesinde faaliyet gösteren bir lokantada patates kızartma makinesinin içerisindeki yağ alev aldı.

Lokantaya sıçrayan alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın lokantada maddi hasara neden oldu.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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