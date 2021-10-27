Son dakika haberleri: Manisa'da bir lokantada çıkan yangın hasara neden oldu
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'da bir lokantada yağın alev alması sonucu yangın çıktı.
MANİSA (AA) - Manisa'da bir lokantada yağın alev alması sonucu yangın çıktı.
Şehzadeler İlçesi 8 Eylül Caddesinde faaliyet gösteren bir lokantada patates kızartma makinesinin içerisindeki yağ alev aldı.
Lokantaya sıçrayan alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın lokantada maddi hasara neden oldu.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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