Son dakika haberleri... MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI - Haberler
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Son dakika haberleri... MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Kaza, Side Mahallesinde, Kemer Bulvarı ile Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın kesiştiği kontrollü kavşakta meydana geldi. Kavşakta, Kemer Bulvarı'ndan Yavuz Sultan Selim Bulvarı'na dönmekte olan Baki Sütçü idaresindeki 07 J 0261 plakalı ticari taksiyle, Side'den Manavgat istikametine gitmekte olan Mehmet Süzgeç'in kullandığı 07 L 4286 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gizem Öğren yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıld. Hastanede tedavisi devam eden Gizem Öğren'in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde Mehmet S'nin kullandığı 07 L 4286 plakalı otomobille ışık ihlali yapıp, daha sonra frenle durmaya çalışmasına rağmen kavşakta dönen taksiye çarpma anı yer alıyor.

Son dakika haberleri... MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Son dakika haberleri... MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Son dakika haberleri... MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Son dakika haberleri... MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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