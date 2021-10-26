Son dakika haberleri | Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Yükselen dumanlar Orman yangınına helikopter ile müdahale edilmesi ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Yükselen dumanlar

Orman yangınına helikopter ile müdahale edilmesi ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Son dakika haberleri | Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberleri | Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberleri | Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberleri | Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

 İlk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü Antalya'da kıyıya vurdu

İlk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü Antalya'da kıyıya vurdu

 Katil balina Akdeniz kıyılarına kadar geldi! Balıkçılar bile ilk defa gördü

Katil balina Akdeniz kıyılarına kadar geldi! Balıkçılar bile ilk defa gördü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title