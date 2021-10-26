Son dakika haberleri | Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Yükselen dumanlar Orman yangınına helikopter ile müdahale edilmesi ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Yükselen dumanlar
Orman yangınına helikopter ile müdahale edilmesi ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.