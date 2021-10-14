Son dakika haberleri... Lübnan Hizbullahı ve Emel Hareketinden orduya

Lübnan Hizbullahı ve Şii Emel Hareketi, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine "başkent Beyrut'ta destekçilerinin üzerine ateş açanların yakalanması" çağrısında bulundu.

Hizbullah ve Emel Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, " Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmanın siyasi hedefler amacıyla kullanılmasına karşı Beyrut Adalet Sarayı'na yürüyen göstericilerin, binaların üzerindeki keskin nişancılarla hedef alındığı" ifade edildi.

Keskin nişancıların saldırısından sonra göstericilerin kafalarından hedef alınarak yoğun şekilde ateş açıldığı aktarılan açıklamada, "silahlı örgütsel gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırının ülkeyi fitneye çekmeye çalışılan kasıtlı bir eylem olduğu" savunuldu.

Bunları teşvik edenlerin de sorumlu tutulacağına dikkati çekilen açıklamada, "Emel Hareketi ve Hizbullah, Lübnan ordusunu bu suçluları en kısa sürede yakalamaya davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca destekçilerine "fitnenin peşinden gitmemeleri" ve sakin olmaları çağrısı yapıldı.

Öte yandan Beyrut ve diğer bazı bölgelerde Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçileri bazı yolları trafiğe kapatarak eylemler yaptı.

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada ateş açılmış, olayda 3 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösü ile Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi destekçilerinin yoğunlukta olduğu Fırın Şubbak bölgesinde yaşanan olayın ardından silah sesleri gelmeye devam ediyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Şii eski bakanlar, hakim Bitar'ı "fitne çıkarmakla" suçluyor

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Şii eski bakanlar Halil ve Zuaytir, Bitar'ı "Beyrut Limanı patlamasıyla ilgisi olmayan isimleri suçlayarak fitne çıkarmakla" suçluyor.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.