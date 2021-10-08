Son dakika haberleri... Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişeleri bir mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişeleri bir mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri