Son dakika haberleri... Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişeleri bir mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi.
Gelen son dakika haberine göre Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişeleri bir mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi.
MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişeleri bir mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL
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