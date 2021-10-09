KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGININDA 4 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ - Haberler
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KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGININDA 4 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde dün akşam çıkan ve ekiplerin 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde dün akşam çıkan ve ekiplerin 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmalarına ise halen devam ediliyor.

Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli yakınlarındaki kızılçam ağaçlarının olduğu ormanın 4 noktasında, dün akşam saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangınla mücadeleye 5 helikopterin yanı sıra, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 16 ilk müdahale aracı, 1 ambulans, 6 itfaiye,18 teknik eleman ve 81 orman işçi destek verdi. Ekiplerin 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, 4 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGININDA 4 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGININDA 4 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGININDA 4 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGININDA 4 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGININDA 4 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGININDA 4 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGININDA 4 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGININDA 4 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGININDA 4 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGININDA 4 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGININDA 4 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGININDA 4 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGININDA 4 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
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Haber: KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGININDA 4 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ - Haberler
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