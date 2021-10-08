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Son dakika haberleri! Kumar oynarken polise yakalanınca çekirdek çitlediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Kumar oynarken polise yakalanınca çekirdek çitlediler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana polisi kooperatif, kahvehane ve lokale yapılan baskınlarda 158 şahsa kumar oynamaktan 211 bin 88 lira para cezası yazarken, 39 kişiye kumar oynattıkları gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

ADANA (İHA) - Adana polisi kooperatif, kahvehane ve lokale yapılan baskınlarda 158 şahsa kumar oynamaktan 211 bin 88 lira para cezası yazarken, 39 kişiye kumar oynattıkları gerekçesiyle adli işlem yapıldı. İki zanlının polise yakalanınca poker masası başında çekirdek çitlemesi dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri kooperatif, kahvehane ve dernek lokali olarak faaliyet gösteren 38 adreste kumar oynatıldığını tespit etti. Polis kumar oynayanları suçüstü yakalamak için şok baskınlar yaptı. Yapılan baskınlarda, kumar oynattığı tespit edilen 39 kişiye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 158 şahsa 211 bin 88 TL idari para cezası uygulandı. Aramalarda, çok sayıda poker pulu ve poker masası, iskambil kağıtları, okey takımı, zar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek ve 41 bin 850,00 TL paraya el konularak bahse konu adresler mühürlendi. Polisin baskını sırasında iki kumar oynayan şahsın ise poker masası başında çekirdek çitleyerek şaşkın bakışlarla etrafı izlemesi dikkat çekti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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