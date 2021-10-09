Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de bir kişi apartman girişinde ölü bulundu - Haberler
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Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de bir kişi apartman girişinde ölü bulundu

AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de bir kişi apartman girişinde ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre Küçükçekmece'de 29 yaşındaki bir kişi, ikamet ettiği binanın girişindeki merdivende ölü bulundu.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de 29 yaşındaki bir kişi, ikamet ettiği binanın girişindeki merdivende ölü bulundu.

Edinilen bilgeye göre, Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, komşuları olan İ.Y'nin binanın girişindeki merdivende hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de olay yerindeki çalışmaların ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Yaklaşık 2 ay önce nişanlandığı öğrenilen İ.Y'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri
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