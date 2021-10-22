Son dakika haberleri: Köşk'e gelen üniversite öğrencileri, Karatepe Şehitleri hakkında bilgilendirildi

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu öğrencileri 'Gönüllülük' dersi kapsamında Karatepe Şehitliği'ni ziyaret etti. Yaklaşık 90 yıl önce aynı anda 98 kişinin, toplamda 200 kişinin Yunanlılar tarafından yakılarak şehit edildiği Karatepe'de öğrencilere, hem Kurtuluş Savaşı yılları hem de üzerinde yaşadığımız toprakların nasıl vatan toprağı olduğu anlatıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül'ün yürütücülüğünde ve Gönüllülük dersi kapsamında gerçekleşen ziyarette, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayten Can da eşlik etti. Aydın'ın işgali sırasında yaşanan Yunan zulmünü anlatan Dr. Öğr. Üyesi Ayten Can, Kuva-yı Milliye, işgal sırasında Aydın'ın durumu ve bölgede yaşananlar konusunda öğrencilere bilgi verdi. Köşk Belediyesi'nin ulaşım desteği verdiği gezi, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Karatepe şehitliğinin tarihçesi

Kendilerini uygar dünyanın temsilcileri olarak gören işgalci Yunan Ordusu'nun bir müfreze askeri, 18 Şubat 1922 gecesi, yerli Rumların kılavuzluğunda Karatepe Köyü'ne geldi. Amaçları Kuva-yı Milliye'ye destek olan köylüleri, çevre köylere de ibret olacak şekilde cezalandırmaktı. Yunan ihrak(yakma) birliği askerleri, köyün etrafını kuşattıktan sonra, teker teker evlere girdiler. Köylülerden bir kısmını evlerinde silahla tarayarak ve yakarak öldürüyor, büyük bir kısmını da ite-kaka camilere dolduruyorlardı. Bu arada bulabildikleri para ve kıymetli eşyaları da gasp ediyorlardı. Evlerde yapılan katliamların en büyüğü, Sekiyurt Mahallesi'ndeki Kazıklar'ın evinde oldu. Ev halkından dokuzu şehit edildi, üçü de kaçarak kurtuldu. Sarı Ahmetler, Helvacılar, Mahmutlar ve Akçalar Mahalleleri'nde oturanlar Sarı Ahmetler Camisi'nde, Sekiyurt Mahallesi'nde oturanlar da Sekiyurt Cami'sinde toplanmışlardı. Yunan askerleri, bu iki camide topladıkları köylülerin üzerlerine makinalı tüfeklerle ateş açtılar. Benzinle camileri yaktılar. Sarı Ahmetler Camisi'ndeki 123 kişiden 98'i şehit oldu, 25'i ise yaralı olarak kaçmayı başarabildi. Sekiyurt Camisi'nde ise 56 kişi şehit edildi. Karatepe Köyü Katliamı, Yunan işgali süresince bölgede gerçekleştirilen en büyük sivil katliam olarak kayıtlara geçti. Katliamlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ün üzerinde olduğu saptandı. - AYDIN

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