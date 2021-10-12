Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 33 bin 860 oldu (2)

SAMSUN (DHA) - 'MAVİ SAMSUN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ikinci doz aşı oranlarında Samsun'un 'Mavi' kategoriye geçtiğin açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Mavi Samsun: Her 4 kişiden 3'ümüz ikinci doz aşımızı yaptırdık. Mavi il sayımız 28'e ulaştı. Geride kalan 53 il hızlı hareket etmeli."

Haber : ANKARA,

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