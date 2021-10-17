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Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 114 oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 114 oldu

Son dakika haberi: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 114 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 114 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 341 bin 426 testte 24 bin 114 vaka tespit edildi. 186 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 403 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 341 bin 426 testte 24 bin 114 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 186 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 403 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,38, 2'nci doz ortalaması yüzde 76,21 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 858 bin 848, 2'nci dozda 47 milyon 303 bin 190 ve 3'üncü dozda 10 milyon 857 bin 836 olmak üzere toplam 113 milyon 971 bin 512 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.

'GENÇLERİ SAĞLIK KURUMLARIMIZA BEKLİYORUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin" dedi.

ANKARA, -


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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