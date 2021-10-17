Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 114 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 114 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 341 bin 426 testte 24 bin 114 vaka tespit edildi. 186 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 403 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin" dedi.

ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri