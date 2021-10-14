Son dakika haberleri! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den obezite hastalarına aşı uyarısı Açıklaması - Haberler
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Son dakika haberleri! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den obezite hastalarına aşı uyarısı Açıklaması

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Sağlık
Son dakika haberleri! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den obezite hastalarına aşı uyarısı Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı, 12 yaş üstü obezite hastalarının mutlaka aşı yaptırması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı, 12 yaş üstü obezite hastalarının mutlaka aşı yaptırması gerektiğini söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Şener, AA muhabirine, Kovid-19 salgınında vaka sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.

Erişkinlerde olduğu kadar 15-18 yaş grubundaki çocuklarda da hastalığın ilk zamanlara göre daha fazla görülmeye başladığını ifade eden Şener, Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatan bu yaş grubundakilerin önemli bölümünün aşırı kilolu veya obez sınırında olan gençler olduğuna dikkati çekti.

Bu yaş grubunda obezitenin risk faktörü olmasının kendileri için sürpriz olmadığını anlatan Şener, şunları söyledi:

"Bu kişilerin, aktif diyabetleri, şeker hastalığı olmasa bile buna eğilimleri oluyor. Bu hasta grubundaki kişilerde sadece Kovid-19'a değil tüm enfeksiyonlara meyil var. Obezlerde kilodan kaynaklı ortaya çıkan solunum sıkıntısının daha ağır olması ya da solunum sıkıntısının hızlı ilerlemesi, aniden kötüleşmesi söz konusu. Bu nedenle ekstra dikkatli olmaları gerekir."

Obezlerin kesinlikle aşılanması gerektiğini belirten Şener, "Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi ve Sağlık Bakanlığının veri tabanına baktığımız zaman kilolu bireyler, neredeyse 65 yaş üstü bireyler kadar riskli durumdalar. Yoğun bakıma yatış oranı yüksek. Dolayısıyla 12 yaş üstü obez ya da aşırı kilolu bireylerin mutlaka aşı yaptırması gerekiyor. Kovid-19 salgını sürecinde önümüz kış dönemi olduğu için obezlerin özel olarak aşılanması gerekiyor." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının 12 yaş üstü tüm bireylere aşı tanımı yaptığını hatırlatan Şener, aşılanan kişilerin de maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri
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