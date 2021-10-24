Son dakika haberleri! Korona virüs sebebiyle ölümden dönen kadın çağrıda bulundu: "Herkes aşı olsun, benim gibi eziyet çekip pişman olmasınlar"

ÇORUM (İHA) - Korona virüs sebebiyle ölümden dönen kadın çağrıda bulundu: "Herkes aşı olsun, benim gibi eziyet çekip pişman olmasınlar"

ÇORUM - Çorum'da korona virüse yakalanan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 67 yaşındaki Adeviye Çiçek, aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu belirterek, "Herkes aşı olsun, benim gibi eziyet çekip pişman olmasınlar" dedi.

Çorum'da, yaklaşık iki hafta önce grip şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Adeviye Çiçek'in yapılan test neticesinde korona virüse yakalandığı tespit edildi. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastanede tedavi altına alınan Çiçek, 10 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdi. Yapılan tedavisi ile sağlık durumu iyileşen Çiçek, yaşadığı zorlu süreci anlattı. İşleri sebebi ile aşı olmadığını belirten Çiçek, aşı olmayı ertelememeleri yönünde vatandaşlara çağrıda bulundu.

"Aşı olsaydım bu kadar zorlu bir süreç yaşamazdım"

Sonbaharda aşı yaptırmayı planladığını ancak korona virüse yakalandığını dile getiren Çiçek, "Köyde sürekli arazideydim. Sürekli arazide olduğum için aşı yaptırmadım. Ama pişmanım. Aşımı olacağım. Herkes aşı olsun. Benim gibi eziyet çekip, pişman olmasınlar. 10 gün yoğun bakımda yattım. 2 gündür servisteyim. Yoğun bakımda çok eziyet çektim. Karanlık yerlerde kaldım. Herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Beni duysunlar. Aşılarını olsunlar. Çok zorlandım. Aşı olsaydım bu kadar zorlu bir süreç yaşamazdım" dedi.

Çiçek, hastanediki tedavi sürecinde, kendisini yalnız bırakmayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.