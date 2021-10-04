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Son dakika haberleri | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede sokak satıcıları ile uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İki adrese düzenlenen operasyonda, 780 gram sentetik uyuşturucu ile 57 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.E, E.Y. ile M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri
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