Son dakika haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

KONYA (İHA) - Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirleri ve uyuşturucu satıcıları tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Narkotik ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan detaylı çalışmalar neticesinde, Karatay, Selçuklu, Meram, Ereğli ve Seydişehir ilçelerinde 7 farklı adreste yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin detaylı aramalarında, 95 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 5 bin 69 adet uyuşturucu hap, bin 420 gram sentetik uyuşturucu madde ve bunların yanı sıra uyuşturucu ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest kalırken, 6 şüpheli "Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adliyeye sevk edildi. Üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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