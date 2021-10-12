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Son dakika haberleri... Konya'da silahlı organize suç örgütü operasyonunda 28 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Konya'da silahlı organize suç örgütü operasyonunda 28 tutuklama

Son dakika haberleri... Silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KONYA (İHA) - Silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, çeşitli kisveler altında silahlı organize suç örgütü oluşturan, örgüt finansmanı sağlamak üzere şirketler kuran ve söz konusu şirketler aracılığı ile yaklaşık 50 milyon lira ve mal varlığı edindiği tespit edilen silahlı organize suç örgütüne yönelik polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında 30 Eylül tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 kişi gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerdeki aramalarda birçok suç unsuru ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 33 şüpheli adliyeye sevk edildi.

33 şüpheliden 28'i tutuklandı

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'inin gözaltı işlemi devam ederken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli serbest bırakıldı. Aralarında örgütün yönetim kadrosun da olduğu belirlenen 28 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan örgüt üyeleri, örgüt içerisinde oluşturduğu infaz timleri aracılığıyla, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden alıkoyma, araç kundaklama, oto hırsızlığı, gasp, sözde mahkeme kurarak yargılama, tehdit, ikamet kurşunlama, hırsızlık, haraç alma, örgüt içi infaz suçları olmak üzere toplam 11 eylemi gerçekleştirmekten hakim karşısına çıktı.

Öte yandan, örgüte yapılan operasyonda ele geçirilen 5 tabanca, 3 tüfek, kaçak elektrik kullanmak suretiyle kripto para madenciliğinde kullanılan 18 adet makine, çok sayıda mühimmat ve bunların yanı sıra dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara polis ekipleri tarafından el konuldu. - KONYA

Son dakika haberleri... Konya'da silahlı organize suç örgütü operasyonunda 28 tutuklama

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