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Son dakika haberleri | Konya'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Konya'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'nde, Ferhat Ç. idaresindeki 42 FOG 54 plakalı otomobil, Mevlüt Ateş'in (76) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü Ateş yaşamını yitirdi.

Ateş'in cenazesi, Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri | Konya'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri | Konya'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri
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