Son dakika haberleri: Konya'da 7 kişiyi öldüren katil zanlısına 7 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

KONYA (İHA) - Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme" suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Konya'da 30 Temmuz tarihinde aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikatı tamamladı. Hazırlanan iddianamede katil zanlısı Mehmet Altun hakkında, "Canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Yakarak mala zarar verme" suçundan 8 yıla kadar hapis, "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu 10 kişiye de azmettirmekten 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Soruşturmada tutuklanan diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Ali Keleş (Lütfi Keleş oğlu), Veli Keleş, Ayşe Keleş, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş oğlu), Ali Keleş (Harun Keleş oğlu) hakkında ise, "Canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan katil zanlısı Mehmet Altun'un eşi Zehra Altun, babası İbrahim ve annesi İsmahan Altun hakkında ise kuvvetli suç şüphesinin kalkmasından tahliye kararı çıktı.

Olayın geçmişi

Olay, 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36),Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'nı (35) ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı Mehmet Altun, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerinin çalışmaları neticesinde Bozkır ilçesi civarında saklandığı yerde yakalandı.

(İbrahim Yetkin/İHA)