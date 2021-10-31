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Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan motosiklet devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan motosiklet devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

ACIPAYAM, DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Meteoroloji Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Aykut Kabak idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Kazanın ardından sürücü Aykut Kabak ve arkasında bulunan Emrah Bilginer kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Kabak'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, Bilginer'e yaptığı ilk müdahalenin ardında Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde yapılan incelemenin arından cansız beden morga kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan motosiklet devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

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