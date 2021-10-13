Son dakika haberleri... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın madenindeki göçükte 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney-Kivu vilayetinde, altın madeninde meydana gelen göçükte, 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney-Kivu vilayetinde, altın madeninde meydana gelen göçükte, 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberler e göre, Güney-Kivu vilayetinin Shabunda bölgesinde bulunan Lukamba maden sahasında, aşırı yağışlar nedeniyle göçük meydana geldi.
Göçük nedeniyle madencilerden 7'si yaşamını yitirdi, 12'si yaralandı ve 5'i kayboldu.
Yaralılar, tedavi altına alınırken, kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.
AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri