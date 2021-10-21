Son dakika haberleri! Kocaeli ve İstanbul'da yakalanan 4 PKK'lı terörist adliyede (2) - Haberler
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Son dakika haberleri! Kocaeli ve İstanbul'da yakalanan 4 PKK'lı terörist adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kocaeli ve İstanbul'da yakalanan 4 PKK'lı terörist adliyede (2)

Gelen son dakika haberlerine göre 3 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli ve İstanbul'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen örgütün kadın biriminde sözde komutan olan H.H. ile M.K. ve Ö.Ö. tutuklandı, Y.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İSTANBUL (DHA) - 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli ve İstanbul'da Pkk'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen örgütün kadın biriminde sözde komutan olan H.H. ile M.K. ve Ö.Ö. tutuklandı, Y.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
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MOSSAD ajanlarına MİT operasyonu! Aralarında kiralık katillerin de olduğu 15 kişi yakalandı

 Son dakika! MİT'ten PKKKCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

Son dakika! MİT'ten PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

 MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKKKCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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