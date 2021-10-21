Son dakika haberleri! Kocaeli ve İstanbul'da yakalanan 4 PKK'lı terörist adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre 3 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli ve İstanbul'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen örgütün kadın biriminde sözde komutan olan H.H. ile M.K. ve Ö.Ö. tutuklandı, Y.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
İSTANBUL (DHA) - 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli ve İstanbul'da Pkk'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen örgütün kadın biriminde sözde komutan olan H.H. ile M.K. ve Ö.Ö. tutuklandı, Y.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri