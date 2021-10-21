Son dakika haberleri! Kocaeli ve İstanbul'da yakalanan 4 PKK'lı terörist adliyede (2)

İSTANBUL (DHA) - 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli ve İstanbul'da Pkk'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen örgütün kadın biriminde sözde komutan olan H.H. ile M.K. ve Ö.Ö. tutuklandı, Y.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.