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Son dakika haberleri | Kocaeli'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kocaeli'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1'i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1'i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi feribot yolu köprülü kavşağında Serhat P'nin kullandığı 41 T 8037 plakalı taksi ile Kenan E. idaresindeki 34 VEN 85 plakalı otomobil çarpıştı.

Savrulan otomobildeki sürücü Kenan E. ile eşi ve 4 yaşındaki kızı yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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