Son dakika haberleri: Kocaeli'de kuzenini öldürmekle suçlanan sanığa 18 yıla kadar hapis istemi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tabancayla kuzenini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İsmail T. bulunduğu cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, öldürülen Üzeyir T'nin yakını ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada dinlenilen tanık R.T, Bollu Mahallesi'ndeki bahçesine giderken maktulü fındıklıkların diplerini temizlerken gördüğünü kaydetti.

Traktör gürültüsünün ardından Kavga sesi duyduğunu ancak kelimeleri anlayamadığını ifade eden R.T, "Bir süre sonra bir el silah sesi duyuldu. Sonra kavga sesi kesildi. Yağmur başladığı için evime gitmek üzere bahçeden ayrıldım. Yola çıktığımda biraz ileride birisinin yattığını gördüm. Muhtarı aradım. Olayın nasıl gerçekleştiğini görmedim." şeklinde konuştu.

Müşteki avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, kullanılan silahla birden fazla atış yapılıp yapılmadığının incelenmesini talep etti.

Tanık beyanlarına karşı söz verilen sanık İsmail T. ise ifadedeki aleyhe hususları kabul etmeyerek, tanığı görmediğini savundu.

Celse arasında sunduğu yazılı savunmayı tekrar eden sanık avukatı, müvekkilinin kendisine yöneltilen saldırıyı önlemek için bir el ateş ettiğini savunarak, maktulün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini aktardı.

Bu durumda kasıt olmadığını öne süren sanık avukatı, söz konusu hususun dikkate alınarak müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, aralarında sanığın oturduğu evden maktulün ikametine su akması ile arazi konusunda anlaşmazlık bulunan İsmail T. ile maktul Üzeyir T'nin Bollu Mahallesi'nde karşılaştığı, sanığın aksi ispat dilemeyen savunmasına göre aralarında çıkan tartışma sırasında Üzeyir T'yi kendisine hakaret edip baltayla üzerine yürümesi üzerine tabancayla ateş ederek öldürdüğü anlaşılmakla sanığın, eylemine uyan "haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık ve müşteki avukatı, mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre taraf avukatlarına süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.